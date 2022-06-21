今年已經過了一半，星座運勢老師艾菲爾在FB粉絲團分享，摩羯座、獅子座、雙子座、處女座、天秤座在2022下半年只要能善待自己，身邊就會有好事發生！

▍1.摩羯座

下半年金星會拜訪摩羯座的關係宮位，加上7月流星雨的能量，為乾涸已久的戀情注入活水，單身的你，有家人與閨蜜熱心為你介紹對象，對方的條件、外表、背景也許沒有完全符合你的標準，卻能吸引你的目光，或是你很有機會與前任、暗戀過的人重新熱絡起來。有伴的你，與戀人磨合順利，更加認識真正的自己，並且有機會走到人生下個階段。或許你現在正在一段關係中掙扎，也可能還在情傷中難以恢復，一旦心態開始轉變，適合你的愛情就會到來。

▍2.獅子座

下半年獅子座的守護星太陽在熾熱的8月會達到能量的巔峰，金星也會接著來到命宮，金星與太陽聯手為你加油打氣，此時的你對事業的企圖心旺盛，靈感和創意也源源不絕，這段時期的順利可以讓你喘一口氣。現在的你如果正處於事業的瓶頸無法突破，記得對自己好一點，累的時候不要硬撐，有健康的身體最重要。

▍3.雙子座

下半年順行水星持續守護著雙子座的命宮，加上木星進入人際宮位，貴人運爆發，此時特別容易在公眾場合中，結識與你志同道合的朋友，或是認識不同領域的朋友，在你有困難的時候伸出援手，在事業上為你推波助瀾，加上你天生就有的社交能力，許多工作靠人脈就能完成，也將能吸引許多人來幫你完成任務。現在的你，如果跟過去的人事物糾纏著，可以慢慢淡出，將自己從不適合的交友圈拉出來，對你才是最好的，好事也會跟著發生。

▍4.處女座

9月金星與水星同時入駐處女座命宮，這會是一段相對輕鬆的時期，特別容易心想事成，無論在生活、戀愛、工作、健康的部分，只要有心想要改善或加強，不用花費太大的力氣去推動，能夠輕易實現。工作的部分，能夠藉著合作對象或是夥伴的人脈和資源，助你一臂之力，沒有太多需要煩心的事，自行創業也會有充足的資源與人脈讓你有好的開頭。從現在開始，試著和過往有摩擦的人事物和解，在這個過程中你會發現內心再也不會充斥著憤怒，而是感激，記住這個心情，生活將會更加輕鬆愉快。

▍5.天秤座

金星即將在10月回歸天秤座，前陣子讓人煩心的小人與倒霉事終於逐漸遠離，做事終於不再綁手綁腳。若你想要請調到喜歡的職位、跳槽到理想的公司，就有貴人為你穿針引線，身邊會有許多神隊友，助你展開新職涯。如果是受夠了打卡上班的日子，自行創業也會有人幫忙，這一切都意味著你在秋天可以夢想成真。從現在開始，腦袋中有什麼想法，可以先記起來，不必急著執行，有的時候時機未到，別硬逼自己做選擇，時機成熟了好事也會跟著發生。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團】