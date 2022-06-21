國家運動科學中心籌備處正式揭牌。（洪靖宜攝）

位在高雄左營區國家運動訓練中心今舉辦大門啟用暨國家運動科學中心籌備處揭牌儀式，除將大門外觀重新打造，呼應世運主場館流線型態，另新成立國家運動科學中心籌備處，中華奧會主席林鴻道說，各國家都將運動科學視為秘密武器，因此這是我國體育發展的重要里程碑。

國家運動訓練中心21日上午舉辦新建大門啟用暨國家運動科學中心籌備處揭牌儀式，由行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠、高雄市長陳其邁、中華奧會主席林鴻道等人出席，並邀請東奧舉重選手郭婞淳、陳玟卉，拳擊選手黃筱雯、陳念琴等選手參與見證體育界一大要事，場面相當熱絡。

國訓中心提供完整的競技運動培訓環境，行政院從2009年核定「國家運動園區整體興設與在地人才培訓計畫」分期分區完成國訓中心設施，第三期計畫經行政院核定在案，硬體經費再投入58億。新建大門為第三期計畫中第一個工程，全新大門入口及道路景觀完成啟用，外觀呼應世運主場館流線型態天際線，展現氣勢。中央大道則落實人車分流，並命名為榮耀之路，期待選手從大門走上榮耀之路受訓後能為自己和國家爭取榮耀。

除此之外，行政院於今年5月通過《國家運動科學中心設置條例》草案，將成立專責行政法人國家運動科學中心，在通過三讀前，就先同步成立籌備處，今日同步揭牌。中華奧會主席林鴻道致詞時以英國為例，投入訓練資源及運動科學後，在國際大賽中排名大步向前，看得出重要性，各國家都將運動科學視為國家秘密武器，因此這是我國體育發展的重要里程碑。

行政院長蘇貞昌則說，大門改建和設立國家運動科學中心都代表全力和決心要為選手布置好場地，他笑說不要看蔡英文總統開球時挖地瓜，其實她相當重視運動選手培養，上任後國家運動訓練經費逐步增加至137億。目前已經國訓中心設施整建，到一個段落才有新建大門啟用，代表國家為全國最好的選手佈置最好的場地，還有黃金計畫提供後援，讓選手有最好的表現。他還提及東奧台灣排名34名，希望未來有可能擠進前20名。

高雄市長陳其邁則提到，世運主場館就在對面，遙相輝映，今年7月要成立左營運動中心，希望能有一天高雄自己選手能從運動中心到國訓中心，一氣呵成，左營運動中心內還有游泳池，結合周遭場地整建，都會跟隨國訓中心落腳左營。「別人已經上太空，我們還在殺豬公」陳其邁笑說，國家運動科學是相當重要，大專院校也紛紛成立運動醫學和運動科學成立相關系所，透過大數據科學化資料，協助運動選手發光發熱，為台灣奪金。