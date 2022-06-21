根據澳洲央行發布的6月會議紀要，該央行在本次會議決定升息50個基點，創下了22年來最大幅度的升息，因其貨幣政策仍然具有高度的激勵性，必須回歸正常化以防止高漲的通膨變得根深蒂固。

此決議令市場大感意外。澳洲央行在5月會議調升現金利率25個基點，為2010年以來首次升息，市場普遍預期該央行將堅持以25個基點的速度收緊政策。

當時澳洲央行在會後表示，國內通膨大幅升溫，央行將盡一切之必要，以確保通膨重返目標。此番言論凸顯出該央行的鷹派立場已經變得更為激進。

這份6月7日央行理事會貨幣政策會議紀要顯示，澳洲央行決策官員討論兩個選項，即將當時處於0.35%的現金利率提高25個基點或提高50個基點，由於通膨已經超出所有預期，央行理事會最終選擇了升息2碼。

決策官員並表示，無論是升息25基點或50基點，現金利率仍然低於1%，仍然具有高度的激勵性，因此必須進一步升息。理事會成員亦同意未來幾個月需要採取進一步措施，以推進澳洲貨幣環境的正常化。

澳洲央行表明將再度升息，周二澳元走高，惟大宗商品價格下跌使澳元漲勢受抑。澳元盤中漲0.3%，報0.69675美元，延續周一的溫和漲勢。

澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）表示，利率仍然「非常低」，重要的是不能讓升高的通膨影響大眾預期和薪資要求。

澳洲聯邦銀行分析師表示，短期內，鐵礦砂價格進一步下跌將拖累澳元走勢；長期而言，全球經濟增長放緩將給澳元帶來壓力。