裕融(9941)周二召開股東會，會後聯訪媒體會中，裕融總經理許國興表示，下半年整體租賃市場看好穩健發展，特別是中古車融資這塊。周一裕融股價收在最低，創下超過一個月以來新低點，周二量縮重啟上漲動能，盤中最高216.5元、上漲4.59%，重返5日線、月線。

裕融去年獲利表現良好，除了109年基期較低外，最主要還是來自大陸地區的轉投資事業控制得宜，大陸地區在資產品質大幅優化與營運體質顯著改善等有利因素下，呈現維持穩定增長表現。未來也會持續努力，繼續擴大資本。

裕融下半年營運展望，下半年整體租賃市場看好穩健發展，特別是中古車融資這塊，相較於其他行業可能受疫情影響，有資金需求，看好融資事業樂觀成長。

而裕融綠能事業布局發展，在政府2050淨零排放的減碳目標下，包括光電跟儲能均有很大發展空間，裕融旗下的裕電能源在光電跟儲能市場已有投入，另外集團內的裕隆(2201)三義廠，目前自建的光電主要是自用，但因為有場地優勢，未來在儲能業務上可以達到長足的進步。