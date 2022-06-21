網紅情侶檔「眾量級CROWD」Andy和家寧先前被瞎傳分手謠言，2人否認後平息風波，哪知家寧日前和鮮肉網紅范成章出國，不僅喊出「my love」甚至貼出一起游泳的照片，再次引來網友一頓揣測，見狀，鮮少對自身感情狀態發聲的家寧，全說清楚和Andy出了什麼狀況，以及和范成章的真正感情關係，再度引發網友討論。

日前家寧飛到米蘭和多次傳緋聞的男網紅范成章見面，並在IG貼出多張笑開懷合照，因此粉絲曾懷疑是否又和Andy分手，她20日終於IG回應粉絲，先是轉發和范成章的合照，在圖上加註：「謝謝妳，讓我是我」特地用了「女」字旁的「妳」，間接澄清兩人只是閨密般的關係，和Andy老師感情依舊完好如初。

眾量級家寧和Andy屢傳分手，二人再度做出闢謠之舉。(圖/ 眾量級 IG)

家寧回應二人還在一起。(圖/家寧 IG)

在家寧IG留言區中，有不少網友爭論家寧和Andy老師狀況，鮮少回應私事的家寧，看不下去回應：「我們還在一起的呦。」附上3顆紅色大愛心，打下8個字闢謠證明和Andy老師感情甜蜜， 不過仍有大票網友不信，直嗆「(為了錢)我們還在一起的呦」、「做做效果我們還在一起ㄛ」、「說了更欲蓋彌彰」。

Andy擺臭臉回應網友亂傳的分手謠言。(圖/Andy IG)

稍早，男友Andy老師也做出最新回應，在IG限時動態貼出一段海邊影片，「眼見不一定為憑，耳聽不一定為真。拜託了世界，我不想活得太複雜」片中，遠方海水緩慢地潮起潮落，之後鏡頭面向Andy時，他本人重重往後方靠， 隨後露出一張大臭臉，看似對近來無辜又起的謠言相當不滿。