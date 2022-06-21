台南市警察局上周末針對拼裝電動自行車違規上路，連3天強力取締。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

路上常見五顏六色改裝得很炫的拼裝電動車，時速可飆破百公里，超過法定25公里速限，且以外籍移工為大宗，不少市民抱怨工業區附近常遇到飆速的電動車，卻無法可管，台南市警察局近來積極取締，上周末連3天執法，共查扣拼裝車28輛。

台南市警局指出，繼14日首度啟動取締拼裝微型電動二輪車專案，市民回響熱烈，紛紛上市警局臉書留言「抓得好」、「這種車真得很危險」，網友也主動提供拼裝車常出沒時段、地點。

台南市交通大隊結合在地分局於上周末連3日強力執法，總共查扣拼裝車28輛。警方表示，立法院近期修法將「電動自行車」名稱修正為「微型電動二輪車」，規定微型電動二輪車應經審驗合格、懸掛牌照，並投保強制汽車責任險。

交通大隊也分析，拼裝微型電動二輪車騎乘者以外籍移工為大宗，除了會加強火車站、工業區路段拼裝車稽查外，也會請業者向移工宣導騎乘合格微型電動二輪車的重要性，以及違法上路的嚴重後果。警方指出，查獲一些移工因有汽修護背景，來台後在「蝦皮網站」購買零組件改裝車，供稱不知已違法。

交通大隊代理大隊長陳宇桓表示，黑心拼裝車輛時速可達破百公里，遠超過法定的25公里速限，若發生交通事故，後果不堪設想，請大家務必遵守法規，騎乘審驗合格的車輛，各轄區分局也會針對民眾提供情資，加強執法。

警方呼籲，相關罰則將在今年10月上路，在新法施行前空窗期，針對沒有審驗合格的微型電動二輪車，依道路交通管理處罰條例第12條第1項第2款拼裝車沒入，呼籲市民朋友不要以為微型電動二輪車沒有牌照就心存僥倖，違法查獲，一律沒入。