文化部長李永得（左二）20日完成本趟歐巡的重點任務，主持第25屆「台法文化獎」頒獎典禮。（文化部提供）

文化部長李永得20日完成本趟歐巡的重點任務，與法蘭西學院人文政治科學院（Académie des Sciences Morales et Politiques）年度主席布哈格（Rémi Brague）及終身祕書皮特（Jean-Robert Pitte），在法蘭西學院共同主持第25屆「台法文化獎」頒獎典禮。李永得表示，擔任文化部長後首次出訪即安排參加台法文化獎，代表的是對台法文化獎及台法友誼的高度重視。

兩位獲獎者，分別為無境文化出版《人文批判》系列叢書總策劃吳坤墉，以及斯洛維尼亞盧布爾雅那大學（Univerza v Ljubljani）亞非學系教授羅亞娜（Jana S. ROŠKER）。

吳坤墉致詞時表示，於2002年學成歸國後，便開始參與及投入台法文化交流工作。選擇以出版的方式，譯介法國思想與文化中，對於台灣現狀可以啟發批判力量的書籍，也期待藉由翻譯作品，促成台法兩國作者與讀者間最直接的認識與對話。

吳坤墉表示，「我一直任性地將所有精力投注在讓我感動、覺得有必要與大家分享的事情上，台法文化獎正是鼓勵我，繼續在這條道路上，以一樣的勇氣與傻勁向前行。」

另一位得獎者羅亞娜雖因班機臨時取消無法親自出席授獎，但她仍透過錄影方式表示台灣讓她非常難忘，她表示，台灣哲學家以開放的心胸，滿懷希望、積極承諾並展望未來，扮演了保護整個華語哲學傳統的救生圈，「這是台灣許多偉大思想家教給我的重要一課。」羅亞娜也感謝台法文化獎凝結出一個團結臺灣、法國、歐洲和全世界人民真正友誼的形象。

李永得表示，吳坤墉除了將在法國學習的經驗帶回台灣，更把法國的思潮引入台灣，他表示，「感謝吳坤墉透過出版與翻譯促進社會思辨，並推動社會運動的實踐，我也感謝羅亞娜教授，她讓國際社會看見，具有言論自由、思想自由及多元族群文化的台灣，在華語世界哲學體系中扮演的重要角色。」李永得表示，每年台法文化獎獲得法蘭西學院的重視，成為持續加深台法兩國間情誼的重要媒介。

台法文化獎自1996年設立，至今已誕生40多位來自世界各地的得獎者，除了讓法國及歐洲對台灣有更多的認識，也促成台法間更深層的文化交流。

本屆「台法文化獎」頒獎典禮循例在法蘭西學院的大院士會議廳舉行，在頒獎典禮前，終身祕書皮特（Jean-Robert Pitte）、院士巴斯蒂布吉燁（Marianne Bastid-Bruguière）特別帶著文化部長李永得、駐法代表吳志中、立法委員邱議瑩參觀法蘭西學院，並展示法蘭西學院圖書館珍藏且鮮少公開的17世紀荷蘭羊皮紙航海地圖，裡面還有17世紀的台灣地圖），以及17世紀荷蘭時期台灣原住民和漢人販賣土地契約、18世紀法國人虛構的台灣遊記等。