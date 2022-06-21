大陸「戲劇女王」趙麗穎與馮紹峰在去年宣布離婚，恢復單身的她把重心擺回工作，但趙麗穎昨卻被大陸狗仔直擊，私下仍密會馮紹峰，引發外界好奇兩人是否能破鏡重圓，對此，趙麗穎懶理復合傳聞，她稍早則在微博連續更新3則貼文，開心宣布新戲上檔和代言的好消息。

趙麗穎與馮紹峰去年4月終結2年多的婚姻，兩人好聚好散、沒有口出惡言，堪稱離婚典範，不過，趙麗穎與馮紹峰昨卻被大陸狗仔直擊，兩人在好友陪伴下，一前一後到私人會所見面，也引發外界好奇趙麗穎、馮紹峰是否能破鏡重圓。

對此，截至發稿前，趙麗穎與馮紹峰都沒有針對見面一事回應，趙麗穎稍早則在微博連續更新3則貼文，開心宣布新戲《幸福到萬家》上檔，以及美妝代言的好消息，恢復單身的她，人氣依舊很夯、事業運超強。

趙麗穎去年拍《幸福到萬家》時，就屢次被網曝光側拍照，她為角色卸下「戲劇女王」頭銜，不吝嗇扮醜、飾演農村婦女「何幸福」，陸網也多次曬出趙麗穎現身菜市場拍戲的花絮照，她樸素穿針織衫、牛仔褲，頂著淡妝、簡單以鯊魚夾綁頭髮拍戲，趙麗穎還獲得網讚，演什麼像什麼，大讚她是實力派、塑造力很強。