針對國民黨高雄市長人選，今（21）日地方政壇盛傳高市黨部已為國民黨智庫執行長柯志恩擬好說帖、國民黨主席朱立倫明（22）日將在中常會正式提名柯志恩參選。對此，柯志恩稍早回應表示「未被告知」，更透露明日下午有安排錄影及口試。

國民黨日前突然傳出一份神秘民調，稱柯志恩名列第一，雖然引起部分人士懷疑真實性，但柯志恩昨日前往高雄市議會拜訪，說「我想任何一個人身為候選人，只要是經過黨的徵召，每一個人都必須要是全力以赴，這沒有什麼好懸念的」，被解讀為將出戰高雄市長選舉。

今日高雄地方更傳出，黨中央已拍板徵召柯志恩選高雄，22日的中常會就會正式宣布，高市黨部也收到指示，更有在地議員稱已有人開始製作與柯志恩合掛的宣傳看板了。不過國民黨高市黨部主委許福明被問到此事時仍予否認。

柯志恩稍早則親自回應《中時新聞網》，指目前她未接受徵召、沒有被告知此事，並加碼透露國民黨中常會舉行的時間，她早已安排好錄影及口試。