2022年唐獎法治獎今（21）日授予澳洲憲法學者雪柔．頌德絲（Cheryl Saunders）教授，表彰她在比較憲法的開創性貢獻，特別是推動亞太地區立憲工程，數十年來與國內外學者、政治工作者交流、對話、合作，不斷拓展比較憲法的疆界。

頌德絲在亞太地區乃至世界其他國家參與憲政改革，從1990年代開始，走訪斐濟、東帝汶、緬甸、斯里蘭卡、尼泊爾、菲律賓及不丹等國家，這些地方立憲環境艱困，歷經威權統治轉型，面臨的憲法問題不僅困難，更與人民福祉息息相關。

隨著亞太地區漸成世界經濟重心，加上地緣政治考量及策略，重要性與日俱增。頌德絲在比較憲法的研究，專注於讓憲政主義概念奠基在全球及在地實踐上，並發現推動當代憲法的工作時面臨的挑戰。她在研究中嚴謹分析東亞、東南亞及太平洋島國等地的憲法變遷，記錄這個擁有獨特文化歷史，情境與西方社會截然不同的區域，在憲政上面臨的困境，及他們的經驗帶給世界的體悟。

同時，頌德絲深知，立憲工程最重要是讓國家主導並符合當地狀況，才能有效執行。她將比較憲法的方法付諸於實踐，採取尊重當地歷史文化、民情風俗及決策者的作法，與當地學者及工作者一起組織工作坊及論壇，從在地觀點出發，找出屬於該國的重要議題與可行路徑，對推動亞太與各地的立憲工程貢獻良多，也啟發了希望透過憲法改革改變社會的人們。

頌德絲現為墨爾本大學榮譽桂冠教授，是比較憲法研究的先驅，1988年創辦墨爾本大學比較憲法研究中心，將此學科往國際發展，她曾說：「我開始發現比較憲法的工作有多迷人，及它如何讓我們對自己在澳洲的憲政發展，得到更清楚的觀點。」頌德絲主張，比較憲法的研究方法應廣納百川，融合全世界的憲法經驗，不能只關注歐洲及北美的憲政發展。

頌德絲參與的實際協助，是由不同國內外機構所主持，包括她合作多年的國際民主和選舉協助研究所（International IDEA），在世界各地推展，近年頌德絲與墨爾本法學院同事，一同組建憲法變遷網絡（ConTransNet），從理論和實際面，探討憲法在現今全球互動中扮演的角色，及如何制定或改革憲法，發揮實際影響。