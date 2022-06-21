自行車雙雄巨大（9921）、美利達（9914），今年同步於6月23日召開股東常會，將分別討論高股息配發案，21日早盤雙雄股價均大漲！

美利達去年每股大賺15.55元，每股擬配息8元。早盤股價大漲近9％，一度飆到265元，漲勢凌厲，目前漲幅縮小到5％左右。

巨大去年獲利創高、每股大賺15.8元，擬配息10元同締新高。早盤漲幅也逾4％。

巨大集團隨著位於大陸昆山的四座工廠，回復正常生產，透過補班與加班方式追趕落後的產能，及捷安特大陸內銷表現亮麗，5月合併營收79.81億元、年增10.97％；前五月累計合併營收361.33億元，年增4.1％。

美利達集團5月合併營收30.84億元，年增率達31％；前五月合併營收139.48億元，年增9.09％。

巨大集團第一季EPS達4.86元，年增7.1％，創單季歷史次高；美利達首季每股賺4.04元、年增率也達4.66％，雙雄首季獲利均亮眼！