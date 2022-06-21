據美媒報導，在過去4個季度中，每季度世界上增長最快的20家晶片行業公司中，有19家來自中國，而去年同期的這一數據為8家企業。

報導指稱，美國對華為等一些中國晶片行業龍頭企業實施一系列限制措施後，中國的晶片行業增長速度比世界上任何其他地方都要快。這些中國晶片行業公司的收入增長速度是晶圓製造設備商艾司摩爾等全球知名半導體企業的數倍。

據報導，國際半導體產業協會提供的數據顯示，隨著本地工廠擴大產能，中國去年來自海外供應商的晶片製造設備訂單增長了58％。

據中國半導體行業協會數據，2021年中國晶片相關企業的總銷售額增長18％，達到創紀錄的超1兆元人民幣。

報導稱，半導體產業在國防、人工智慧、自動駕駛汽車等未來技術方面發揮著巨大作用。中國晶片行業公司的飛速增長凸顯了華盛頓和北京之間的緊張關係對全球半導體產業產生了怎樣的影響。

報導稱，美國2020年開始限制向中芯國際和海康威視等中國公司銷售美國技術，試圖遏制它們的成長，但這也推動了中國晶片製造和供應的繁榮。