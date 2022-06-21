一名55歲、患有糖尿病史的男子，近期出現視力模糊，眼睛突然有黑影出現，以為只是飛蚊症影響視力，而到眼科就診。經了解，男子2年前因糖尿病視網膜病變，接受雷射治療自覺視力穩定，未依照醫囑回診追蹤，病情惡化成「增殖型糖尿病視網膜病變」，所看到的飛蚊現象，其實是玻璃體出血。

書田診所眼科主任顏敏芳表示，疫情期間常有患者擔心染疫不敢求診或延遲回診，導致眼部疾病症狀加重，甚至面臨失明危機。糖尿病視網膜病變是一種不可逆的病變，主要因為糖尿病會引起視網膜微細血管的阻塞及滲漏，造成視網膜缺血、缺氧、出血，而導致一連串的視網膜病變產生。

糖尿病視網膜病變初期為「基底型病變」，會產生視網膜出血，若無適當治療可能會發展成「增殖型病變」。顏敏芳指出，此時視網膜有大片缺氧區，引發視神經盤及視網膜新生血管，玻璃體出血，牽引性視網膜剝離，嚴重時甚至會導致失明。當察覺視力模糊，或眼前有黑影晃動的狀況時，應該要即早尋求眼科醫師的診治。

顏敏芳提醒民眾，由於糖尿病視網膜病變初期並無症狀，等到視力模糊才就醫，可能已有嚴重視網膜病變問題，除血糖控制外，建議定期視力檢查，及早發現及早治療。視網膜病變患者，不可以為接受治療後，視力恢復穩定，就可以不用回診，務必按照醫師指示，定時至眼科門診追蹤檢查，才能避免視力惡化，降低視力喪失的風險。