食藥署今日公告最新邊境檢驗不合格項目，赫然發現法國知名冰淇淋品牌哈根達斯（HAAGEN DAZS）香草冰淇淋農藥殘留不符規定，總共2批、5471公斤產品依規定需退運或銷毀。

食藥署北區管理中心簡任技正吳宗熹指出，這兩批違規哈根達斯是由「台灣通用磨坊股份有限公司」自製造商「HAAGEN DAZS ARRAS」所進口的香草冰淇淋，因被驗出含有環氧乙烷（ethylene oxide）農藥達0.071 ppm，由於這款農藥並未在國內被核准使用，依規定不得於食品中檢出。

吳宗熹說明，環氧乙烷為一種殺菌劑，全世界僅有美國、加拿大開放用於香料、芝麻，這也是國內首度發現進口冰品含有這款農藥，食藥署過去半年也曾針對HAAGEN DAZS冰淇淋進行抽驗，全數符合規定，今天也是半年來首度發現違規，目前已將抽驗比率從原先的2～10％，提高到20～50％。

哈根達斯公司昨日發布新聞稿指出，「哈根達斯產品中並無使用環氧乙烷」，目前正與全球總部積極釐清各環節，並配合台灣主管機關執行相關查驗作業。同時呼籲今年4月26日以後購買到相關批號的民眾，可持購買證明至原通路退款。

吳宗熹表示，哈根達斯產品中是否含有環氧乙烷，應是製造商要主動釐清是否在製造過程，或是原物料、製造流程的使用儀器曾遭到汙染，廠商若有疑慮可提出申訴，不過到目前為止都還沒有廠商提出申訴。

此外，由商田實業有限公司自日本佐賀YAJI CO. LTD.製造商引進的蜜柑，今天也再次被驗出含有得脫蟎農藥殘留達0.03 ppm，食藥署北區管理中心科長陳慶裕指出，由於日本蜜柑今年已有4批檢驗不合格，且已達3家進口商違規的標準，今起將抽驗比率從原先的2～10％，提高至20～50％。