一名男大生因喝醉，想找地方休息，想起女同學獨自在外租屋，打電話借宿，對方基於同學之誼，同意讓男同學睡地板，結果男方得寸進尺說他酒醉上床睡才能休息，對方勉於同意，沒想到男方卻趁酒意爬過去，壓在女生身上「硬上」得逞，女同學認為好心沒好報，向友人哭訴後報警，男方辯稱是兩情相悅，直到審理時才認罪並賠償被害人60萬元和解，台北地依乘機性交罪輕判莊男2年徒刑、緩刑5年。

檢警調查，男大生在2012年初某晚酒後，已有醉意，打電話給獨自租屋居住的女同學，請求「收留」他到她家睡一晚。女同學同意讓他睡地板。但他抱怨地板太硬，睡了不舒服，讓他上床睡才能好好休息。

女同學因稍早吃了安眠藥，想快點休息，因此和男同學約定，2人可以同床，但1人睡1邊不能越界，不能碰她，男方滿口答應，但上床後就開始不規矩，一開始觸碰試探女同學，最後不顧女同學拒絕，硬上性侵得逞。

隔天一早，女同學跑出去向朋友哭訴，男方則是一再向女同學致歉，女同學憤而報警提告。檢察官調查時，男方承曾和對方發生性關係，辯稱沒有強迫對方，但被害女同學痛哭，指她以為可以信得過同學，沒想到卻對她做出這種事情。

檢察官根據相關證人證詞，加上男大生事後曾向被害人道歉，而且女同學情緒激動，符合性侵案被害人狀況，且被害人與男大生沒有宿怨，並無誣陷理由，採信被害人遭性侵控訴，依法起訴。

男大生在法院開庭時，當庭向女方鞠躬道歉，並拿出60萬元賠償達成和解，獲得女方原諒，法官因此認定「情堪憫恕」給予減刑，依乘機性交罪輕判2年徒刑，並宣告緩刑5年，緩刑期間付保護管束，應接受法治教育4場、提供40小時義務勞務。可上訴。