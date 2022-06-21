前衛生署台東醫院精神科主任陳明哲涉犯貪汙治罪條例，台東地檢主任檢察官謝長夏表示，犯罪所得財物27條黃金將於7月拍賣。（本報資料照片）

前衛生署立台東醫院精神科主任陳明哲1998年至2007年涉犯貪汙治罪條例，台東地方檢察署當時查扣27條每條1公斤的黃金，原訂5月中旬舉行拍賣因疫情延期至7月13日。經過15年，該批黃金市價從1894萬餘元飆漲至5000萬元，不僅是台東地檢署首次法拍金條，在法拍史上也相當罕見。

前衛生署立台東醫院（現為衛福部台東醫院）精神科主任陳明哲（改名陳仁文、已歿）涉嫌自1998年起至2007年間，收取藥商回扣、詐領健保費、販售4級毒品及違反醫師法，不法所得高達1億1千多萬元。

台東地檢署、台東調查站及台東縣警局刑警大隊2007年偵辦時，分別在陳明哲和親友家中查扣現金新台幣4355萬9141元，以及27條每條1公斤的黃金（價值1894萬859元），合計6250萬元。

法務部行政執行署花蓮分署日前表示，為貫徹「任何人都不得保有犯罪所得」原則，前署立台東醫院陳姓醫師案中遭查扣的犯罪所得財物27條黃金，經台灣高等法院花蓮分院判決宣告沒收，台東地檢日前申請拍賣。

台東地檢主任檢察官謝長夏今天表示，該批黃金經委託台東縣金銀珠寶商業同業公會鑑定結果均為成色9999純金，將於7月13日上午在台東地檢署公開拍賣。時間自上午8時30分起至9時30分止開放登記應買，應買人應以現金方式繳納保證金5萬元，始得進場閱覽拍賣標的及參與競標，預計於9時30分起至10時閱覽拍賣標的，並於10時起開始競標。應買人得標後，須以信用卡或匯款方式繳清尾款，不接受現金繳納。