金曲表演嘉賓9m88。（台視提供）

金曲表演嘉賓大淵。（台視提供）

金曲表演嘉賓米莎。（台視提供）

金曲表演嘉賓旺福。（台視提供）

金曲表演嘉賓魏如萱。（台視提供）

金曲表演嘉賓黃妃。（台視提供）

金曲表演嘉賓Matzka。（台視提供）

《第33屆金曲獎》即將於7月2日在高雄巨蛋隆重登場，睽違16年，今年第四度移師高雄舉辦，究竟獎落誰家各界引頸期盼。而典禮中不能缺少的精采表演，卡司陣容更是星光熠熠，除了韋禮安及9m88將挑戰重現本屆最佳華語男女歌手的入圍金曲，舞台上也將首度出現驚喜的跨界組合，包括魏如萱＋米莎、旺福＋黃妃、Matzka＋大淵等三組歌手／樂團的跨組和演出，勢必為本屆金曲獎增添許多亮點。

以當紅電影主題曲〈如果可以〉角逐「年度歌曲獎」的韋禮安表示能在典禮舞台上表演非常興奮又緊張：「每天都在練習，也很期望可以拿下年度歌曲獎項！」他不但要在準華語歌王面前重唱入圍歌曲外，也參與拍攝金曲「HOT」系列影片，影片中只見韋禮安帶著超大耳機在一支麥克風前試音，結尾時主持人「姑丈」羅時豐的愛犬薩摩耶「Duffy」更驚喜現身，以另類的方式替姑丈隔空應援，「HOT」系列影片也將陸續於金曲官方粉絲團露出。

近期正如火如荼練習表演曲目的靈魂歌姬9m88表示，這次每位華語女歌手入圍者的風格都很突出，藉由這次的表演也學習到每位歌手不同樣貌的聲音詮釋：「很有挑戰，但是甘之如飴。」被問到是否會緊張？她說不會，並向入圍者喊話：「好好享受準備拿獎的光榮時刻，聽聽看我的詮釋，希望妳們會喜歡！」

曾拿下第31屆金曲獎華語歌后寶座的娃娃魏如萱，將首度與同屆抱回最佳客語歌手獎的米莎同台表演，這段演出希望能為大家呈現古靈精怪的女生們，就算用不同的語言，也能在音樂舞台上對話、玩耍。魏如萱很期待這次的合作，開心表示客語的部分就全部交給米莎了，笑說會盡力幫她伴舞。同時身兼入圍者和表演者的娃娃也嗨喊：「自從當過主持人，如果不上台一下，會有一種全身很癢的感覺，謝謝金曲獎讓我今年又可以上台唱歌。」更許願希望表演後能再上台領獎。而米莎也透露十年前曾在台北詩歌節演出後台與娃娃擦肩而過，一直以來都對她獨特的演出風格和嗓音有深刻印象，受訪時更激動喊：「好想跟她當朋友喔！」並希望透過兩人的表演，迸發出嶄新火花。

將再度踏上金曲獎表演的台語歌后黃妃坦言一開始接到邀約的時候，考慮了快兩個月，因為本身求好心切又容易緊張，加上在高雄舉辦近鄉情怯，一度壓力倍增想婉拒邀約，但經紀人不放棄一直說服，最終才答應，敬業的她也表示：「雖然緊張但希望能表現得很好！」而將與「偶像」合作的旺福也說：「開心到想要後空翻！」旺福誇讚黃妃有著可甜美、可霸氣、有百種風華的唱腔，十分迷人，並透露以前在歌唱節目時主唱姚小民曾被黃妃誇獎，給了旺福繼續唱下去的動力。此外，大淵和Matzka兩人第一次的公開合作就獻給金曲獎，也悄悄透露表演內容，預計將熱門嗨歌重新編曲，充分展現音樂發展的可塑性，並向觀眾喊話，務必期待一下這段演出。