20日是美國「六月節」假期，美股休市，投資者暫時消化央行收緊政策和經濟放緩的憂慮，而歐洲股市在能源和銀行股造好帶動下回穩。港股兩日升318點後，21日再升逾200點。

恒指開盤漲101點報21,264點，升幅曾收窄至12點報21,175點，之後復現升勢，暫時最多升277點，高見21,441點，重上10日線（21,358點）。

國指升61點報7,461點。科指升近0.6％報4,685點。

陸股下跌，上證指數報3,313點，跌2點；深圳創業板跌0.6％。

焦點個股方面，騰訊支撐大盤，最新升1.5％報376.4港元。美團遭創辦人王興三日減持共10萬股，股價最新跌1.2％報197港元。匯控港英兩地再回購，股價最新升3.3％報51.2港元。

大陸保險股又發力，平保曾升4％，最新升2.7％報52.55港元。中電發盈警，料中期將出現綜合虧損，今早曾跌逾6％，低見67.95港元，暫為表現最差藍籌，創52周新低，12連跌。

生物科技股上漲，香港上市生物科技指數升1.5％。阿里健康升3.6％；信達生物升5.4％；維亞生物急升兩成；康方生物升逾半成。

大陸房產股及物管股續漲，20日急升一成半的碧桂園服務再升逾4％；碧桂園升2.8％。

新東方在線遭騰訊兩日減持共7,460萬股，股價20日急跌三成二後，今早開低3.7％報16.36港元，最新回升近8％。