女星賈永婕不僅外型亮眼、個性活潑，還有一顆熱血行善的心，在疫情期間貢獻自身的力量，不僅號召親友一同為防疫出一份力量，更親力親為將各種物資送往需要的地方，被封為「防疫女神」。近日她和老公一同出遊分享：「討厭，一直從後面偷襲我」，照片閃瞎一票網友。

賈永婕昨（20）日在社群平台PO出和家人一起去旅遊的照片，發文寫下：「討厭，一直從後面偷襲我，落水了50次終於完成鐵達尼號的任務了，祝大家有個美好的星期一」，照片中賈永婕與老公站在浮槳上，背景是藍天白雲和一望無際的海水、遠山，風景非常漂亮，賈永婕站在前面，老公王兆杰在身後擁著她，兩人在立槳上接吻，大方在戶外放閃。

立槳業者在留言區透露：「George（王兆杰）哥很堅持要在板上一親芳澤」，讓賈永婕也分享細節，原來是夫妻兩人一人一個立槳，結果因為老公的要求，要兩人站在同一個浮板上親，雖然結婚多年，仍然像熱戀期一樣。這樣的甜蜜畫面讓不少網友在底下留言：「也太浪漫了吧」、「放開那個女孩，太閃了。」、「墨鏡墨鏡多來幾副」、「老夫老妻的甜蜜浪漫好可愛」、「感覺像是二人在孤島求婚記，好浪漫」、「真是考驗腰力（從面部表情得知」

之後賈永婕曬出美照背後的花絮影片，畫面中她艱難維持平衡緩緩站起，老公王兆杰迅速站起來後在她嘴上一親，夫妻倆就因為失去平衡雙雙落水，被網友評價照片很唯美，看影片卻很搞笑。