參加「2022夜觀星」，在貓空探索星空【旅遊經 編輯部報導】

繁華的臺北，許多人以為萬家燈火加上車水馬龍的車燈，臺北的夜空少了星光燦爛，但臺北的天空在黑夜中也能地方可觀星，還能與星空對話，而且在臺北只要搭上捷運，再搭貓纜到貓空半山腰的「指南風景區」，就能感受星空的奧妙！今年夏天，北市觀光傳播局再度攜手指南宮與臺北市立天文科學教育館，於7月9日起推出四場「走靜貓空—2022夜觀星」活動，邀請大家走訪景色優美的指南風景區，品嘗特色午茶並體驗夏夜觀星的樂趣。

指南宮是臺北知名的觀景勝地

位於貓空半山腰的指南宮素來以能遠眺臺北市區知名，除了觀賞盆地景觀，指南風景區其實也是臺北絕佳的觀星景點。去(2021)年觀傳局辦理「夜觀星―尋找貓空最亮的那顆星」活動，廣受大小朋友好評，今年延續成功經驗，自7月9日起連續兩週末要邀請更多民眾搭乘貓纜上山，飽覽茶山風光、觀賞指南風景區從午後到夜晚的多樣美景，並在專業天文老師帶領下觀賞夏夜星空，感受夜遊臺北的樂趣。

除了賞景、觀星，今年活動還要邀請民眾品嘗特色手作午茶，照片為示意圖

天文老師將帶領大小朋友以專業設備體驗觀星樂趣

由於貓空以產出優質鐵觀音茶聞名，今年活動還邀請木柵青農共襄盛舉，為參加民眾介紹在地製茶歷史、分享第二代茶農接手傳統產業的心路歷程，此外，除了請大家享用冷泡茶和特色手作茶點，觀傳局還加碼提供限量「走靜貓空」品茗杯（含杯套），讓參加民眾帶走屬於貓空的美好回憶。「走靜貓空—2022夜觀星」活動將於7月9日、7月10日、7月16日及7月17日分四場次舉辦，每場限量80個名額，並分為三組進行小組導覽及觀星活動。

疫情期間，為保障參加者的健康與安全，18歲以上須完成COVID-19至少2劑疫苗接種滿14天，報到時須出示小黃卡、健保卡貼紙註記、健保快易通或台北通APP疫苗接種頁面等數位新冠病毒健康證明。

相關訊息可至「走靜貓空」官網（https://maokong.travel.taipei）；報名資訊網頁(https://reurl.cc/ErN8Vm) 查詢！

圖片：臺北市政府觀光傳播局提供