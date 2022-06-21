號稱改裝過上萬根「小兄弟」，有入珠教主之稱的54歲陳姓男子在桃園市中壢區經營入珠店，還常上媒體版面，桃園市衛生局去年稽查發現門口有「入珠教主」、「有夠屌」、「相硬久」等廣告，並查獲裡面有床、繃帶、手術縫針、入珠等物品，認定違反醫師法，因此起訴。

陳姓男子有入珠教主之稱，號稱改裝過上萬根「小兄弟」，多次博上媒體版面分享他入珠工作經驗。不過桃園市衛生局去年接獲民眾檢舉，指他未取得合法醫師資格。前往稽查後，發現其位於中壢的店面寫有「入珠教主」、「有夠屌」、「相硬久」廣告，還在現場查獲大量藥品、入珠、床、繃帶及手術縫針等。

因衛福部認定，坊間俗稱入珠，是指珠子埋入陰莖皮下組織，屬於侵入性行為，又植入物長期留在體內，影響生理功能及健康，應以醫療行為管理。衛生局稽查後，依違反醫師法送辦。

陳男偵訊時坦承經營入珠店，檢方調閱該入珠店宣傳影片，影片中陳男提及從事入珠23年，並從台北到高雄都有開店，甚至飛到杜拜幫人做。他研究怎麼要裝入才不會傷到血管、神經，影片還有註記「非正規醫療行為僅供參考」。甚至還有網紅訪問完陳男後，直接進到店內入珠。

檢方認定，陳男未取得醫師資格，擅自執行醫療業務，依違反醫師法提起公訴。