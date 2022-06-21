美系外資針對大陸智慧型手機市場出具最新研究報告，直言智慧手機需求疲軟，大陸5G手機的換機週期可能即將結束，但在相關零組件個股上仍保持選擇性，台股部分，台積電、聯發科居買進名單中，大立光則列在賣出名單。

美系外資表示，5月大陸智慧手機出貨量為2100萬支、月增長16%、年減少9%，其中，5G手機出貨量為1800萬支、月增長22%，年增長6%，而大陸5G當地用戶在5月增加了3000萬戶(4月增加了2100萬戶)，顯示有40%的5G用戶並未購買5G手機。大陸5月共有33款5G機型通過大陸3C認證，包括Vivo(7款)、榮耀(5款)、OPPO(1款)、小米(1款)、OPPO(1款)和其他(19款)。

美系外資表示，大陸5G手機滲透率保持不變，5月占手機總出貨量的85%，與先前預期觀點相呼應，智慧手機需求疲軟，大陸5G手機的換機週期可能即將結束。

美系外資表示，在手機鏡頭方面，2/5/8MPx的滲透率仍然很高，佔年初至今推出的智能手機相機總數的49%。根據先前送審的資料來看，到6月至7月的新型號多強調快速充電、面板和相機/軟件，而在暢銷機型中，今年6月的季節性促銷活動的平均折扣幅度更大、落在15%(去年為11%)。

美系外資表示，在溫和的市場增長下，仍然對智慧手機零組件保持選擇性，更喜歡市場份額獲得者或產品組合升級受益者，建議買進聖邦微電子、上海韋爾半導體、立訊、瑞聲科技、歐菲光、卓勝微、虹軟科技、聯發科(2454)、台積電(2330)和中芯國際；賣出名單為ASM太平洋、江蘇長電、大立光(3008)、舜宇光學。