科技執法日新月異，新北市環保局布建空品微型感測器，透過監測資料掌握汙染元凶，今年環保局將監測系統進化，建置「空氣品質感測物聯網Smart air智慧平台」，透過智慧平台內大數據分析，掌握汙染熱點，並導入內政部消防署火點資訊，即時掌握稽查汙染熱區、即時發現可疑異常排放源，今年迄今成功查獲26件違規案件，包括露天燃燒、未領有空汙操作許可證的工廠，累計裁罰金額達220萬元。

環保局表示，新北市目前已有825處微型感測器，範圍包括新北市內工業區及其周邊社區、交通主要道路、陳情熱區及敏感族群聚集區域，其主要監測PM2.5及揮發性有機化合物(VOC)變化。

透過監測資料，稽查人員可有效揪出空品汙染元凶，歷年破獲重大案件包含樹林家具行噴漆污染案、電玩大亨非法焚燒廢棄物案、三峽業者燃燒廢馬達案、林口非法煉鋁工廠及石門區老崩山路墓園廢棄物燃燒等，去年更查獲7家非列管工廠違規排放，共追繳5年所積欠空氣汙染防制費2137萬元。

環保局指出，「空氣品質感測物聯網Smart air智慧平台」除原有的大數據資料庫、地點、時間等特徵分析功能，將新北市內區域性及氣候特性等環境因子納入考量，並依不同區域特性執行分區管理，如將高汙染熱區設定較嚴格監測值，而當智慧平台判斷該區域內感測器監測值出現相對異常情形時，即自動以LINE推播通知第一線稽查人員，以便第一時間掌握汙染熱區狀況，即時趕赴可疑異常排放源稽查。

環保局也將內政部消防署火點資訊導入智慧平台，一旦發生火災，系統將結合鄰近測站的環境資料與火災事件周遭感測器數據分析，判斷事件造成的空汙是否有隨風飄散情形，並掌握影響範圍，以利提供資訊作為緊急應變決策及第一線人員至現場監測空品點位參考。

環保局說，以今年1月16日晚間樹林某工廠發生大火案件為例，因建物全面燃燒，延及4間廠房大火，經智慧平台分析鄰近山佳國小感測器一度達到紫爆程度，環保局和消防局當下緊急呼籲該區域民眾門窗緊閉減少出門，並加強防護以免影響健康。