試管嬰兒擴大補助實施即將滿1年，根據衛福部統計，已有超過2萬3千對不孕夫妻獲得補助。但現代人晚生晚育，據TFC臺北婦產科生殖中心統計，院內有52％的申請補助者都是40歲以上女性，因為年齡影響，經常需要取卵2到3次以上才能孕育一個健康寶寶，醫師呼籲，這些夫妻仍然是台灣生產的主力，建議試管嬰兒擴大補助應該比照40歲以下，給予6次補助機會。

40歲張小姐1年多前檢測AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）僅0.2，卵巢卵泡的庫存量極低，想不到今年AMH馬上遽降成0.02，等於提前進入更年期；考量年齡因素，去年第1次取卵後就嘗試植入，卻不幸流產。張小姐雖有領到試管嬰兒補助，無奈高齡卵少，第2次取卵卻沒有發育成胚胎，身心俱疲的她決定放棄補助，冒著多胞胎風險也要一次植入3顆胚胎，只求成功懷孕。

TFC臺北婦產科生殖中心院長胡玉銘表示，張小姐的案例並非特例，常見於40歲以上或卵巢早衰的女性，隨著年齡增長，卵子數量逐漸減少，導致高齡者需經過多次取卵，集結成一定數量的卵子及胚胎，才有較高機會懷孕及成功活產。

根據統計，35歲以下的女性，10顆卵子就有60％活產率，但大於40歲的女性，每10顆卵子平均約20％的活產率，常需要取卵2到3次以上，比年輕人花費更多時間和金錢，才能順利獲得一個健康寶寶。 不僅如此，胡玉銘指出，高齡婦女常見自發性流產，多半是染色體異常造成；據統計，35歲胚胎染色體異常的比例約為30％到40％，超過40歲則高達70％到80％。

去年7月，試管嬰兒擴大補助上路，目前補助方案主要是以「植入胚胎次數」作為計算標準，40歲以下女性最多可有6個治療週期，但超過40歲者只能補助3個治療週期。胡玉銘指出，如果卵少、形成的胚胎剛好又染色體異常，限制3次植入且每次只能2顆，不僅成功率偏低，更可能導致不孕夫妻選擇放棄，或乾脆一次植入多顆胚胎。

「政府補助的原意是催生，卻和目前社會現狀有差異。」胡玉銘指出，現代人多晚婚晚育，根據TFC最近1年統計，申請擴大補助的夫妻中，高達52％女性已逾40歲，但其中僅有少數能夠1次取卵就順利懷孕和活產。

胡玉銘強調，只要掌握取卵周期，並精準挑出高成功率的胚胎植入，高齡懷孕還是有很大的機會可以獲得寶寶；以TFC為例，40歲以上累積活產率仍可超過3成。他認為，40歲以上夫妻仍然是台灣生產的主力，應該比照40歲以下族群，同樣擁有6次的試管嬰兒補助機會。

近來因疫情影響，許多人因考慮延後就診或因確診而需要中斷療程。胡玉銘提醒，考量生育風險及胎兒健康、父母養育年齡的準備度、合適性、情緒穩定性等因素，建議女性在25至35歲之間完成生育規劃；已屆高齡、想要做試管嬰兒療程的人，可先打滿3劑疫苗，避免未來因感染新冠肺炎會需要中止療程，或是懷孕初期有流產的風險，也不會浪費補助的次數。