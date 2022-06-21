立委楊瓊瓔（左二）等接獲民眾陳情後，21日邀集農水署等單位，舉辦西汴幹線三分溝分線下游段護岸改善工程說明會。（陳世宗攝）

台中市神岡區中山路工業區聚集上百家中小型工廠，其中851巷因灌溉溝砌石護岸年久失修，驟雨洪水持續沖刷護岸造成土地流失。立委楊瓊瓔及市議員羅永珍接獲地方陳情，21日邀集各單位會勘；楊瓊瓔指出，農水署將利用11月斷水期施作懸臂式堤防，預定明年2月完工。

神岡區社南里長藍耀庭說，這幾年下大雨湍急水流沖刷，造成西汴幹線三分溝分線下游段護岸陸續崩塌，目前堤坊缺口越來越大，附近居民及工廠擔心颱風來襲，洪水恐灌進住家及廠房。北庄里長王秋生指出，這段堤防整治刻不容緩，希望相關單位趕緊處理。

立委楊瓊瓔等接獲民眾陳情後，21日邀集農水署台中管理處等單位，舉辦西汴幹線三分溝分線下游段護岸改善工程說明會。羅永珍表示，西汴幹線三分溝分線既有護岸為重力式擋土牆，崩塌毀損十分嚴重，且禦洪強度不足，排水路遭洪水掏刷形成護岸缺口。

農水署台中管理處說，西汴幹線三分溝分線下游渠道現況為灌排兩用，護岸為土渠與砌石。日前該處場勘發現左側護岸毀損渠道淤積嚴重，影響輸排水功能；建議該渠段圳路治理改善工程，施作懸臂式擋土牆，改建左側護岸，並配合渠道淤積清理、降低居民災害損失。

楊瓊瓔表示，溫室效應帶來急驟雨，渠道彎處容易崩塌，西屯工作站完成測量設計，將施作長約73公尺、深2.8公尺護岸，可望減少灌溉用水損失每年約18萬立方米，排水改善約116萬立方米；農水署將利用11月斷水期施工，工期約4個月，明年2月完工。