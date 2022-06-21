P. LEAGUE+今天（21日）正式公告高雄鋼鐵人後衛陳又瑋贏得聯盟本季新人王，陳又瑋成為HBL高中籃球甲級聯賽、UBA大專籃球到職籃都拿過新人王的寶島男籃史上第一紀錄。

「最強菜鳥」及從學生時期就維持到現在的平頭造型，無疑是鋼鐵人隊主力控球陳又瑋的代名詞，進入PLG第一個賽季，他以超齡、穩健的打法，和極度重視團隊合作，成為本季唯一拿下單周最佳球員的新秀，不但首年打職籃就拿下抄截王，還差點拿下人氣王，如今再完成從高中、大學到職籃新人王「大滿貫」，樹立難以超越的「陳又瑋障礙」。

陳又瑋說：「拿到P. LEAGUE+新人王的當下真的很開心，因為這也算是自己從學生時期，轉換到職業球員的一種肯定，當時也沒想說會『集滿』三個新人王獎項，只覺得上場就把球打好，把握拚每一顆球的機會，但球隊今年沒進季後賽還是很可惜，下一季會和隊友以拿下聯盟冠軍為目標。」

陳又瑋本季數據平均得分13.0分、4.3個籃板、5.1次助攻、2.3次抄截，都是新人裡排行第一且遙遙領先，攻守兼備完全看不出是個剛打職籃的新人，尤其是上半季封關前的二場比賽，陳又瑋繳出場均助攻9次、抄截3.5次的數據，帶領鋼鐵人二連勝。雖然他性格謙虛內斂，上場卻有著十足的爆發力，也讓球迷為之驚艷。

年僅22歲的陳又瑋，個人第一個職籃賽季季中也曾遇過撞牆期，但他很快就調整「破牆」，他認為在季後要加強體能，畢竟學生球賽與職業賽場的出賽時間不同，他期許自己在場上可以有更有效的貢獻，再加強中距離與外線的把握，失誤可以再減少。

陳又瑋於HBL時期以菜鳥之姿，除了替南山打下冠軍，扛下主力控球的他更拿下新人王獎項。（高雄鋼鐵人提供）