李佳薇手持玫瑰表現出對愛情的渴望。（黑籟音樂提供）

李佳薇身穿超長禮服化身黑天鵝。（黑籟音樂提供）

李佳薇身穿高級訂製婚紗，性感令人驚豔。（黑籟音樂提供）

李佳薇〈而你還是不愛了〉今在各大音樂平台上架。（黑籟音樂提供）

「鐵肺女王」李佳薇暌違4年出輯，首次挑戰頹廢黑暗造型令人驚艷！不料她5月底確診新冠肺炎，宣傳活動全面喊卡，她難掩失望，「除了咳嗽和痰很多之外，喉嚨像是被釘書針從內打入才是最恐怖的！」好在經過休養過後已經復原，也開始忙了起來，而且她的「生財工具」嗓音完全不受影響，讓她十分感恩老天眷顧。

李佳薇的第二波概念EP《不愛了》共收錄4首歌〈而你還是不愛了〉、〈縱火者〉、〈追心者〉及〈飛〉，詞曲表達完全貼合她本身面對愛情坦然無畏的能量：「用盡全力地愛，即使感情走到了盡頭，也可義無反顧地放下！因為，我們沒有辜負任何人。」

其中，主打歌〈而你還是不愛了〉由新加坡金曲製作人李偉菘製作，李佳薇狠狠唱出面臨離別的內心拉扯，歌曲前段營造的冷冽氛圍，與後段的歇斯底里形成強烈對比，具體呈現了在愛情中的偏執成狂，中段她以優美的歌劇式唱腔闖入，為整首歌營造出一種黑暗深沈的美感。

李佳薇為呼應歌曲的詭譎搖滾風格，染上半黑半白的新髮色，遭工作人員笑稱是「女版怪醫黑傑克」，造型師還特別去一間高級婚紗店找來了一件黑色訂製禮服，她在MV中被用黑色細線綑綁，素淨的臉頰刻劃著被束縛的烙印，壓抑氛圍猶如暴風雨前的寧靜。而後燃燒的紅玫瑰象徵自覺時刻的到來，李佳薇換上一襲華麗霸氣裝扮，衝破靈魂魅影間的自我拉扯，重生為裝備著自信羽毛的黑天鵝。

李佳薇本身的歌聲就極具穿透力，歌曲常常悲壯到底後大爆發，她表示：「這首歌跟我的個性很像，不管前面再怎麼壓抑，最後一定會讓人大吸一口氣得到釋放，重新回到美好生活的軌道上。」〈而你還是不愛了〉歌曲已於6／21在各大音樂平台上架，MV將於6／22全亞洲上線，詳情請關注李佳薇官方社群平台。