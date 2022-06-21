故宮文物最後一位國寶來台的押運人索予明，19日中午11點半於家中仙逝，享壽103歲。國民黨臉書昨日（20）發文紀念「索公」，強調感謝每一位用生命護送國寶文物的「守箱人」。此文湧入約4000人按讚，大批網友直呼「辛苦您了」，但也有網友痛批，國民黨未能幫這些人爭取更多權益、捍衛更多尊嚴，如今的國民黨恐令先賢先烈汗顏。

國民黨臉輸昨日發表文章《紀念故宮國寶押運人索予明爺爺——感謝每一位用生命護送國寶文物的「守箱人」》，內文指出，故宮國寶的最後一位押運人，故宮人稱「索公」的索予明爺爺，19中午於家中仙逝，享嵩壽102歲。我們要特別感謝當年在動盪的大時代當中，每一位用生命護送故宮國寶文物的「守箱人」。

文章強調，最後一位押運國寶來臺的重要見證人索予明也已與世長辭，享嵩壽102歲。感謝用一生奉獻給國寶文物、奉獻給國家的「守箱人」，他們守護國家文化和歷史的命脈，才讓今天的我們得以領略珍貴的千年文化風采。

此文湧入約4000人按讚、200則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「辛苦您了！」「辛苦您了！中華民族感謝您！」「慟！一路好走！」「感謝您默默的守護貢獻！」「我按讚了，但我是為過去用生命保護國寶的人、為已走入歷史的國民黨按讚。我的讚跟現在被借殼上市的國民黨，沒有一毛錢關係」、「看看民進黨多會幫他們那些民主鬥士爭取權益，國民黨呢？」「國民黨不能幫這些，犧牲自己大好年華的偉人們，爭取更多權益與尊嚴，真令先賢先烈汗顏」。