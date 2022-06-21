108課綱實施至今3周年，全國教師工會總聯合會今天提出4項建議，如課綱與考招的連動性應全面檢討，呼籲教育部立即實打實解決問題，不要再講空話。

全教總理事長侯俊良指出，教育部應正視推動108課綱所衍生的後遺症，將資源花在刀口上，以積極、正面及具體的作法回應教育現場的核心問題，並進行108課綱整體內容及配套的檢視與微調，才是真正的解方。

全教總提出四點建議，一、揚棄以鐘點費取代正式教師的「臨時工」方式，補足108課綱應有之教師員額。全教總不斷呼籲提升高中職教師員額以落實課綱理想。遺憾的是，教育部迄今僅僅還給原來苛扣的1400名員額，不足部分，寧可提供大量新增鐘點費補助，也不拿來聘請正式老師。

二、正視行政工作從來只有加量沒有減量，不應再把學校當便利提款機。全教總表示，108課綱下，學校行政公文量有增無減。以教學組為例，公文量由每年幾百件，到1000多件，去年已破2000件。

三、未能主動修正倉促上路的政策與相關配套措施，主管機關難辭其咎。全教總說，學習歷程檔案的設計立意良善，但事前規畫未到位，而致衍生種種亂象。

四、課綱內容、考招制度之連動關係應全面檢討，如何兼顧教育理念與現實需求，考驗政策擬定者的智慧。全教總說，現在高中教育依舊為大學招生而服務，缺乏應有的獨立性。這些理想與現實的差距，在在顯示課綱擘畫之初的理想性並未獲得落實，反而隨著現實面而有相當改變。