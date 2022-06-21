智冠(5478)今天召開股東常會，承認通過110年度營業報告書及財務報表，該公司2021年合併營收66.01億元，歸屬予母公司業主淨利8.29億元，每股盈餘6.84元，為近11年獲利次高，配發現金股利每股5.2元。董事長王俊博表示，疫情時代考驗企業經營與風險應變能力，智冠持續開發三大事業群新服務樣態，其中網路廣告行銷、金融科技事業群營收合計占比已超過3成，且相關服務需求還在高度發展。公司以多角化經營策略，提供全面性的服務支援，開啟各領域合作版圖，同時亦致力提升集團內自有及代理產品市占率。此外，智冠也會密切探索旗下數位服務於虛擬世界之應用機會，接軌產業發展風向。

針對今年三大事業群展望，遊戲事業群方面，智冠將持續擴展MyCard數位點數應用與整合行銷服務規模，開啟多款國際遊戲大作合作，並攜手遊戲商全球發行需求，提升東南亞地區服務占比。

自有產品部分，網龍(3083)研發手遊《天子傳奇S》已於5月上市，後續還將帶來《尋秦記》等作品，遊戲新幹線則穩健營運《三國群英傳M》及多款經典端遊，下半年也將引進二次元類型等手遊新作，擴增多元產品線。

在IP授權合作項目，除了智冠授權《天地劫》去年相繼於大陸、台港澳市場發行，網龍授權之《吞食天地3：放置版》也於今年4月在台港澳新馬等地推出，挹注授權貢獻，集團亦積極啟動其他經典IP合作，開創多元授權商機。

網路廣告行銷事業群一帆數位致力Martech應用領域發展，持續引進最新數位行銷技術，透過旗下大數據中心及AI技術分析，為客戶帶來精準的數位廣告投放及整合行銷規畫，完整提供各類成效廣告、品牌推廣型態應用，今年將持續擴展海外市場及不同產業的合作夥伴。

金融科技事業群藍新集團專注提供數位金融解決方案，2021年線上代收付交易規模年增雙位數成長，今年除持續衝刺線上代收付交易規模，並加速推動線下多元支付應用。「NewebPay藍新金流」將擴展更多超商物流、宅配及跨境物流服務，建置完整一站式金流/物流整合服務平台；簡單行動支付也陸續推出「ezAIO簡單收」新一代多元收款設備，擴大延伸至移動支付及桌邊服務等實體支付場景，提供更多服務擴充性與便捷加值應用，加速開啟實體通路合作據點。此外，藍新也將持續優化捐款平台、電子發票、電子收據等加值服務。