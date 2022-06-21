摩根大通分析師周一表示，由於通膨創新高、借貸成本攀升，對消費者造成打擊，歐洲食品配送公司將會下調今年下半的業績財測。

摩根大通說，食品配送公司至今還沒有經歷衰退的「壓力測試」，並認為該產業的訂單表現預計會有明顯的下降。

歐元區上個月通膨率來到創紀錄的8.1%；另外英國家戶的實質可支配所得在今年預計減少2.2%，為自1950年代以來創紀錄的減少。

OECD在本月稍早指出，在高通膨情形下，英國經濟預計在2023年將出現停滯。

小摩分析師Marcus Diebel周一表示，由於年度比較效應、快速上升的勞動成本、消費者預算的緊縮等因素，讓Ubereats等食品配送公司的處境艱難。而消費者預算的縮減，讓投資人對於下半年較好業績期望可能會落空。

為了抑制不斷上升的通膨，各國央行正在推升利率。然而升息也引發全球經濟放緩和消費需求減少的擔憂。

Diebel將Deliveroo的評級從「中立」下調為「減持」，他也預計該公司在消費需求減弱情形下是最容易受到影響，並且實現集團獲利所需時間也最長。