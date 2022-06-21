大陸旅遊平台同程近日旅行公布「2022暑期旅行消費預測報告」顯示，隨著疫情防控形勢逐步向好，大陸國內旅遊需求有望在今年暑期得到修復，出遊人次有望恢復至2019年同期70％以上。

同程旅行大數據顯示，6月上半月，大陸景區門票出票量較5月下半月上漲44％，機票出票量月漲31％。伴隨著暑期來臨，親子客群和學生客群旅行需求顯著提升，避暑游、親水游將成為人們暑期出遊的熱門主題。

同程研究院首席研究院程超功認為，2022暑期旅遊市場的外部環境空前複雜，但受益於近期力度空前的消費刺激和產業政策利好，市場積極因素的力量開始佔據主導地位，國內旅遊市場有望在這個夏天開啟一段需求修復歷程。

報告顯示，綜合疫情防控政策優化調整及各種利好政策的支撐，對比2021年同期，預計2022年暑期國內旅遊市場將重回復甦軌道，整體出遊人次將有望恢復至2019年同期的70％以上。從客流量維度看，差旅、探親等剛性需求支撐的大出行市場的恢復比例將略高於旅遊度假市場。

值得注意的是，隨著假期的到來，學生群體擁有了更自由的旅行時間，親子客群和學生客群的旅遊需求快速上漲。6月以來，同程旅行平台上「親子遊」相關旅遊搜索熱度上漲超過100％，「畢業旅行」相關旅遊搜索熱度上漲近300％。

程超功介紹，在核酸檢測常態化機制下，12歲以下親子遊需求的修復獲得了一定支撐。考慮到地方教育部門可能推出針對學生跨省出行的限制政策，中短線的親子遊需求將是主力，尤其是周邊親子遊需求有望迎來報復性出遊。他認為，親子遊需求的恢復構成了今年暑期旅遊市場穩定復甦的「引擎」，將帶動家庭遊需求，也對總體客流量的恢復起到較強的拉動作用。

報告預測，水樂園、主題樂園和動植物園將是2022年暑期親子客群最喜愛的3個出遊主題。目前，同程旅行上線了親子遊景區專題，為親子遊用戶推薦周邊的優質旅行產品。學生群體則更關注戶外露營、博物館和自然風光。今年5月以來，西安唐三彩藝術博物館開館，湖南省博物館升級為湖南博物院，三星堆的考古工作持續推進，新出土的文物後續將進入公眾視野，喜事不斷的文博領域吸引了更多學生群體的關注。