侯友宜也前往鄰近的先嗇宮參拜，祈禱疫情盡快過去。(黃敬文攝)

三重區的神農市民動中心今(21)日辦理啟用，由新北市長侯友宜主持啟用揭牌儀式，建物位於三重區三級古蹟先嗇宮旁，為2層樓綠建築，1樓為日間照顧中心及公托、2樓則為活動中心，前有陽光草皮神農百草公園，提供周圍鄰近市民活動；侯友宜隨後也前往鄰近的先嗇宮參拜，祈禱疫情盡快過去。

社福大樓暨公園總工程經費達9931萬元，其中包括公園、神農市民活動中心、公托及日照中心，預計可嘉惠周邊共5里約1萬6千名市民，侯友宜以及與會議員也參與先嗇宮國畫班及手繪燈籠彩繪活動慶祝啟用。

侯友宜表示，三重區神農市民活動中心在公園跟興穀國小旁邊，未來第二行政中心也會搬到附近，周邊又有先嗇宮捷運站，未來串聯板橋的行政園區與新莊副都心的中央合署辦公大樓，建構新北市三大軸心，翻轉城鄉風貌，另外這邊也設有日照中心以及公托中心，對老年人及小孩多點關心及支持，所以這個市民活動中心可以讓所有市民一起共享。

新北市民政局長柯慶忠指出，神農市民活動中心結合興穀國小，有公托及日照，加上活動中心內部寬廣空間未來可供各型態多元化使用，搭配神農百草公園、樹木及兒童共融遊具，打造成多功能複合式休憩環境，滿足周邊居民需求。

三重區長陳奇正表示，神農市民活動中已設置銀髮族俱樂部、並提供跑步機及按摩椅等體健設施供居民使用，未來會逐步增加老人共餐及社區關懷據點，照顧更多長者，共同營照友善社區創造更多幸福空間。