因應本土疫情防治及學校暑期將至，教育部決定配發約118萬劑快篩試劑給全國1萬7514家補習班及課照中心，協調各縣市39個配發據點學校協助，6月15日開始配發，到20日止，已累計配發共6193家（占總家數35.36％），41萬9292劑（占總劑數35.64％）。

教育部說明，本次係以招收高級中等以下教育階段學生的補習班及課照中心進行一次性配發防疫備用物資，提供人員或學生於到班(課)或上班（課）期間身體不適，有疑似感染情形時使用，領取時間自6月15日至7月15日，以據點學校上班日為原則，因應暑假期間將至，也請補習班及課照中心儘速領取備用。

教育部表示，另倘有位處偏遠地區或距離配發據點學校遙遠、不方便親領之補習班與課照中心，教育部將協調直接寄送。相關公告資訊可逕至「直轄市各縣市短期補習班資訊管理系統」及「全國兒童課後照顧服務中心資訊網」查詢。