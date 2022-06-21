聯大李偉賢校長(左3)與獲獎學員開心合影。（聯大提供／李京昇苗栗傳真）

聯大吳芳賓研發長為樂齡學員撥穗。（聯大提供／李京昇苗栗傳真）

聯合大學開辦「樂齡大學」今年邁入第12年，校方21日早上在學校產研大樓5樓，為「樂齡12班」平均67歲的學生們，舉辦結業典禮，由聯大校長李偉賢主持授證，給這群「不老」學生們勉勵與祝福，更期望他們能在無涯學海中不斷向前，提升自我，做快樂的不老族。

聯合大學指出，今年的「樂齡大學」共有30位學員，學員平均年齡67歲，從55歲至最高齡81歲，來自各界退休菁英以及許多社區媽媽等。

學生們勤奮向學精神，不但為社會詮釋學海無涯的道理，其孜孜向學的心態更是值得推廣學習，而且學員彼此間沒有職務經驗上的隔閡，而是歡歡喜喜地融入在同個班級，互相在學海之中扶持勉勵一同成長，擁抱熱忱虛心向學。更不吝於將生活經驗與在校的莘莘學子分享交流與代間學習。

這些「不老學生」們說，很感謝教育部重視臺灣人口老化的問題，讓聯大辦理「樂齡大學」，讓他們這些高齡族群身體力行的參與學習，也期待政府有更多因應未來超高齡化社會的政策。

聯大指出，「樂齡大學」課程規劃分為「高齡化相關課程」、「健康休閒課程」、「學校特色課程」、「生活新知課程」及「其他課程」5大類，每種課程都以單元的方式呈現，包含銀髮族營養保健、休閒運動體驗、有氧、客家茶道、皮雕、智慧型手機應用、花藝、咖啡等課程。

還加入與聯大學生互動的代間教學課程，一方面讓在校學生接觸樂齡學員累積的生活智慧，另一方面讓年輕學子展示學習思維與活力，整學年度的課程內容非常多元與活潑。

｢樂齡大學｣每年8到9月開始報名，兩學期的課程，每週上課2至4天，每天時數2至3小時，歡迎55歲以上想體驗大學生活或對樂齡大學有興趣的民眾踴躍報名，詳情可洽037-381447，產學與推廣教育中心黃小姐。