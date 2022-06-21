高雄市中山路與七賢路口19日清晨發生一起車禍，一輛白色轎車撞上66歲璩姓機車騎士，駕駛肇事後逃逸，璩男則重傷仍在治療。同日璩男的兒子於論壇《Dcard》上發文曝光此事，喊話肇事男自首，還於媒體面前下跪，求討公道。經警方追查與神隱，鎖定肇事者為28歲林姓男子，稍早已確定落網，據悉，林男過去也有肇逃前科。

19日璩男兒子在論壇Dcard發文，稱父親行經中山路和七賢路口時，遭到白色自小客車違規左轉撞飛，「把我爸撞飛好幾層樓高之後你就不轉了而是往另外一個方向肇事逃逸」，並表示「剛跟警方討論過警方已經即將向法院申請拘票，請你立刻自首，誠心來找我們道歉」，呼籲肇事駕駛不要再躲了，趕快出來自首。

璩男兒子看著父親送往高醫救治，還收到醫院病危通知，非常難過，並在貼文表示，「我是單親家庭，他是我最愛的爸爸，也是我唯一的爸爸」、「他是一個非常非常好的慈父，過去我已經失去母親，我絕對不能再失去他」。網友看到貼文後紛紛留言「幫推，提高觸及率讓媒體看見」、「肇事逃逸太惡劣了」、「希望爸爸可以平安無事，趕快找到肇事者！」。

新興分局中山所表示，19日接獲報案，立即循現場路口影像與遺留車牌查緝，初步調查該車是租賃車輛，已取得相關租賃使用人資料，鎖定特定對象積極追緝中，將儘速帶案偵辦，還受傷家屬公道。

據指出，警方經2日調查，鎖定肇事者為28歲林姓男子，於今日稍早將其逮捕歸案，林男有肇逃前科，後續將於下午召開記者會說明案情。