前香港地標珍寶海鮮舫14日才被拖離避風塘，18日航行至南海西沙群島附近水域時遭遇風浪，最終於19日沉沒。海鮮舫母公司香港仔飲食集團透露，事發地點水深超過1000公尺，要進行打撈工作會非常困難。對於《食神》取景地不幸沉沒一事，該片導演李力持21日凌晨發文感慨，「充滿經歷，非常可惜，永遠再見，只剩回憶。」

在周星馳和李力持聯合執導的電影《食神》中，超級食神大賽就拍攝於珍寶海鮮舫，由周星馳飾演的史蒂芬·周也是在此船上做出「黯然銷魂飯」，留下經典情節與畫面。

作為一代香港人的集體回憶、泊於香港仔避風塘近46年的海上餐廳珍寶海鮮舫14日正式移離香港，計畫前往東南亞，先進行維修再尋找新經營者。離港之日，大批香港市民岸上送別，沒想到竟可能是最後一面。

據觀察者網引述香港仔飲食集團20日晚間聲明表示，珍寶海鮮舫18日下午行駛至南海西沙群島附近水域時遇上風浪，船身入水傾側。負責航程的拖船公司嘗試救援後失敗，海鮮舫最終於19日全面入水翻轉。

此事沒有造成船員受傷，但由於事發地點水深超過1000公尺，進行打撈工作會非常困難。香港仔飲食集團稱，對海鮮舫的意外感到難過不舍，現正向拖船公司進一步了解事故詳情。