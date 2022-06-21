福興水資源回收中心在眾多參賽作品中脫穎而出，今年5月24日決選時，施工團隊現場進行設計理念及環境介紹，最終獲得評審青睞，勇奪獎項。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

縣府說，鹿港福興水資源回收中心以鹿港當地歷史人文，鹿港飛帆、鹿仔港為發想，外觀以簡潔的「白帆、輕舟」為主要意象，型塑大船入港的概念。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

福興水資源回收中心塑造一個綠色環境美學的建築景觀，也將「鹿港飛帆」的元素融入，在屋頂、活動空間、呈現鹿港當地風貌，讓人群悠游其中的自然共享是生態庭園。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化鹿港福興汙水下水道系統，是鹿港溪再現計畫三大計畫之一，其中水資源回收中心在興建時，以融入當地特色、友善環境、以及綠建築等為設計理念，型塑大船入港的意象，象徵鹿港歷史人文薈萃，獲得2022年建築園冶獎-公共、校園建築景觀類獎的殊榮。

2020年底啟用的福興水資源回收中心，占地面積近2公頃，每日處裡4200噸的水量，當時總經費達9.76億元，除了汙水進流抽水站、沉池、消毒放流池、汙泥處理系統等等，還設計10米景觀綠帶及透水鋪面，強調節能綠化。

彰化縣政府表示，建築園冶獎是以「建築園冶、永續創新」為精神，鼓勵城鄉社區營造、形塑美好景觀為目標，福興水資源回收中心在眾多參賽作品中脫穎而出，今年5月24日決選時，施工團隊現場進行設計理念及環境介紹，最終獲得評審青睞，勇奪獎項。

縣府說，鹿港福興水資源回收中心以鹿港當地歷史人文，鹿港飛帆、鹿仔港為發想，外觀以簡潔的「白帆、輕舟」為主要意象，型塑大船入港的概念，塑造一個綠色環境美學的建築景觀，也將「鹿港飛帆」的元素融入，在屋頂、活動空間、呈現鹿港當地風貌，讓人群悠游其中的自然共享是生態庭園。

縣府也強調，鹿港溪再現計畫包含截流鹿港溪兩側生活汙水、鹿港溪水岸景觀環境營造以及上游水質淨化廠挹注水源，在進行汙水處理之餘，也注重到環境的整潔與優化，將衛環工程融入到生活當中，不僅改善當地環境衛生，還提升民眾的生活品質，雙管齊下改善河川汙染。