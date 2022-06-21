22日將由民進黨中執會提名參選新竹市長的副市長沈慧虹，近日與被傳可能代表民眾黨參選新竹市長的立委高虹安不斷隔空交火，據傳有民調說高虹安是大黑馬，沈慧虹今天上午受 訪時則表示，很多里長說高像觀光客，她才是大黑馬。

幾已確定參選的沈慧虹與被傳可能參選的高虹安這幾天你來我來的隔空交火，前天沈慧虹才批高虹安對新竹市說三道四，高虹安昨天則回說她目前是立法委員，同時擔任新竹市黨部主委一職，為新竹市民服務和發聲，本就是職責所在，也一直全力以赴。

沈慧虹今天上午在前往了解新竹馬偕兒童醫院工程進度時受訪再回批說，很遺憾地，高委員持續在迴避，究竟願不願意像她一樣下定決心，辭職參選新竹市長，住在新竹市像便利商店24小時服務新竹市民，不需要猶豫再三，這就是她多年來的日常，不是假日來新竹拍照打卡，這叫觀光客。

她並表示，外界說高虹安像大黑馬，其實，很多里長說高像觀光客，她才是大黑馬。

至於政壇盛傳，林智堅轉戰桃園市後，民進黨在新竹市的選戰將由總召柯建銘擔任總教頭與總指揮。

對此，沈慧虹指出，大家都知道總召柯建銘是非常熟悉新竹市的，也在地方深耕多年，也幫新竹市爭取到最多中央經費跟中央支持的選區立委，能夠請到柯總召擔任總教頭，這是最大的靠山，總教頭未來會擔任最好的輔導，相信方向會走得很正、很好。

此外，據傳國民黨明天可能提名市議員林耕仁參選，沈慧虹則表示，尊重各黨願意為地方爭取服務的候選人。