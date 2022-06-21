嘉義縣議長張明達提案，建議2022公職人員選舉延後與2024總統大選一起舉辦，提案獲議會審議通過。（呂妍庭攝）

考量到疫情延燒，不要讓選舉成為疫情破口，嘉義縣議長張明達在定期會提案，建議年底公職人員選舉延至2024年與總統大選一併舉辦，獲全體議員連署，今正式在大會審議通過，張明達呼籲縣府將議會的建議反映給中央，由中央去決策。

今是嘉義縣議會第19屆第7次定期會最後一天，上午進行議案審議，其中由張明達提案，所有議員連署的提案內容為「建議111年直轄市及縣(市)長、直轄市及縣(市)議員、鄉鎮長、鄉鎮市民代表及各村里長選舉延至113年總副總統及立法委員選舉一併辦理」，大會也順利通過。

張明達指出，接到許多地方民代反映，新冠肺炎疫情延燒，目前尚無法獲得有效控制，很多活動也沒辦法辦，但年底選舉在即，拜票或掃街等各種形式的競選活動，在在都是防疫的破口，恐造成更大規模的疫情擴散，各候選人在做與不做之間，更是進退維谷、左右為難，民眾對候選人的拜訪、拉票也會害怕。

張明達說，現階段應是「同島一心、全民防疫」，應該暫停與防疫無關的活動，選舉雖不是疫情擴散的原罪，也不應成為防疫的缺口，且如年底選舉延至2024年與總統、立委一併辦理將是台灣地方自治史上民主進步的一大步，可節省龐大的選舉預算及社會成本，建請中央政府速參採研議辦理。