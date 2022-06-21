大鑫資訊公司涉嫌以大陸製快篩試劑混充美國製販售牟利，國民黨今天召開記者會重申食藥署長吳秀梅應主動請辭，並要求監察院應儘速立案調查疑涉官員違法失職情事。

國民黨副祕書長兼文傳會主委王育敏說，到目前為止，政府單位還沒有人為快篩試劑之亂負起政治責任，只有推給廠商。申請快篩專案輸入的邵博士顧問公司指查廠報告有標註這款快篩試劑是大陸製造，但食藥署否認並指送審EUA時產地均填美國製。雙方的說詞顯示其中有一方說謊，請食藥署公布全部審查過程，以昭公信。

王育敏指出，食藥署一切推給廠商，卻避談為何對於各方的警示置若罔聞，明顯怠忽職守，食藥署長吳秀梅應主動請辭，不要繼續厚顏戀棧！此外，快篩試劑爭議疑雲重重，疑涉官員違法失職情事，監察院應儘速立案調查，如果監察院不敢辦，監察院長陳菊就是護航失職！

國民黨桃園市議員參選人、前文傳會主委凌濤表示，有300多家廠商申請快篩試劑，目前通過30幾家的廠商，但就有3家出現重大問題，到底指揮中心所說的高標準，還存不存在。新北市議員參選人、前國民黨智庫副執行長黃心華則說，從這些事件中，顯露政府的失能，包括行政良知的失能、審核把關的失能、以及市場稽查的失能。

國民黨強調，快篩試劑爭議持續延燒，再次凸顯了民進黨的雙標；一年來向食藥署申請進口家用快篩試劑EUA共有3百多案，其中通過的只有10％，審查相當嚴格，且先前國內狂缺快篩時，指揮中心強調好幾家廠商都被退件或要求補件，標榜有進行嚴格審核，如今食藥署面對爭議卻一副事不關己，只需負責看廠商提供的文件是否正確，要大家「譴責違法廠商」；蘇貞昌也護航強調食藥署「用國家法律嚴謹地審查，應嚴辦廠商違法」；民進黨團跟進說「非食藥署許可授權有瑕疵，而是廠商趁亂發國難財」，上下沆瀣一氣，推諉卸責莫此為甚！