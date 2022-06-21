見長於比較憲法的巴基斯坦籍學者雪柔．頌德絲(Cheryl Saunders)，致力推動亞太地區的立憲工程，引領亞太諸多國家地區針對立憲方針，並提供建言，且數十年來，經由不斷推動國內外學者及政治工作者對話與合作，拓展比較憲法的疆界，因而獲頒本次唐獎法治獎。

雪柔．頌德絲出生於巴基斯坦奎達市，5歲時定居澳洲。自求學時期到執教，頌德絲的學經歷皆以墨爾本大學為中心，她是墨爾本大學法學院首位女性正教授，並在1988年於墨爾本大學法學院創設比較憲法研究中心，曾任法學院副院長及國際憲法學會會長，更獲選為澳洲社會科學院研究員及英國國家學術院通信研究員，也獲頒澳洲官佐勳章、澳洲世紀勳章、法國榮譽軍團勳章及西班牙國立科爾瓦多大學名譽博士。現為墨爾本大學榮譽桂冠教授。

雪柔．頌德絲在學術上，不僅大力鑽研比較憲法，更積極向外推動其理念，致力參與各國憲政改革。

唐獎教育基金會表示，從1990年代開始，雪柔．頌德絲便走訪不同地區，進行立憲工程的推動與憲政相關的討論，包括斐濟、東帝汶、緬甸、斯里蘭卡、尼泊爾、菲律賓及不丹等國家，這些地方的立憲環境艱困，歷經威權統治轉型，其面臨的憲法問題，不僅困難，更與人民的福祉息息相關。

為此，雪柔．頌德絲不僅長年與國際民主和選舉協助研究所（International IDEA）合作，也和墨爾本法學院的同事，共組建憲法變遷網絡（ConTransNet），向全球發揮憲政改革的影響力，另更與亞太地區及其他國家地區專家學者合作，其中包含東亞、東南亞及太平洋島國等地，讓在地學者能一同參與立憲工程。