木予田商行不只是網美照熱點，在地農產可透過商行販售，還成為一處交流場域。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭縣政府推行地方創生計畫，在壯圍鄉投入1650萬元經費，其中的「老屋新生命」，媒合年輕人經營，讓美髮廳、雜貨店翻轉成為商行與甜點店，今天（21日）縣府建設處表示，除了壯圍外，還會在宜蘭市、蘇澳鎮、五結鄉推動老屋改造，預計今年底前將再增6處新亮點。

縣府建設處表示，以往推動的社區營造工作，面對少子化與都市化的加劇，造成城鄉發展不均衡，社區工作沒有人來接棒，很多社區文化因此消失，縣府依循國發會指導，以日本的地方創生觀念來推動地方發展，結合地方特色與創造就業機會，促使青年跟人才移居。從2019年起盤點具有文化特徵與社區養分的閒置老屋，引入新創人才。

壯圍的「木予田商行」，原本是家美髮廳，經過業者4個月的打造，讓特色空間成為網美照熱點，在地的農產也可以透過商行來販售，商行漸漸成為青農社群、藝術創作者，以及壯圍地區創生團隊的交流場域。

「藏甜手作坊」前身是雜貨店，返鄉歸來的年輕業者，經過精湛的手藝，變成遠近馳名的甜點店。藏甜與木予田都成為宜蘭老屋活化的重要指標。縣長林姿妙說，地方創生是縣府施政的目標之一，希望可以吸引年輕人返鄉，翻轉、活化地方。

建設處表示，推動地方創生會以壯圍為主要發展地點，再持續向外擴張，今年會擴及到宜蘭市、蘇澳鎮、五結鄉，再逐步推廣到各鄉鎮；老屋改造還會有6棟，希望以每年3棟的進度推行改造計畫，盼以此結合在地人文風情、發展地方特色產業。