紐約洋基21日客場對戰坦帕灣光芒，王牌投手寇爾（Gerrit Cole）幾乎投出無安打比賽，7.1局送出12張老K，直到第8局下才被敲安破功。洋基終場4比2戰勝光芒，堂堂邁入50勝大關，而且球季還進行不到一半（67／162），目前最接近他們的是紐約大都會的45勝。

洋基首局上雖有雷佐（Anthony Rizzo）陽春炮先馳得點，但是寇爾很長時間沒得到打線支援，他接連幾局讓對手三上三下，直到第5局連續四壞保送出現失分危機。這時已經兩出局，寇爾以滑球搭配四縫線三振掉光芒菜鳥捕手平托（René Pinto）自力解圍。

Hicks in the nick of time 🔥 pic.twitter.com/JLSV5NFsvX — New York Yankees (@Yankees) June 21, 2022

第7局托瑞斯（Gleyber Torres）二壘打又盜上三壘，再藉著光芒一壘手崔志萬的失誤跑回第2分。光芒8局下終於讓帕雷德斯（Isaac Paredes）安打突破寇爾的封鎖，寇爾帶著兩分領先退場，但是中繼投手荷莫斯（Clay Holmes）又被光芒連續敲安追平比分！

洋基9局上靠著希克斯（Aaron Hicks）的三壘打攻下超前分，救回了這場比賽。希克斯出棒之後以為是全壘打而站在原地看球，結果這球碰到右外野圍牆掉進場內，光芒外野手馬戈（Manuel Margot）撞牆倒地，洋基趁機送回一壘跑者。光芒先發左投麥克拉納漢（Shane McClanahan）投得可圈可點，6局失1分、8次奪三振，自責分率1.81是美聯之冠，此戰他和寇爾都是無關勝負。