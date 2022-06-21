三圓建設（4416）董事長王光祥今（21）在召開股東會並進行董事任期屆滿改選之際，正式世代交替，董事長寶座交給「三圓王子」三圓建設總經理王雅麟，接棒傳承，日後將全力專注經營大同的組織再造和資產開發，完成集團接班布局。

今天三圓建設召開股東會並進行理事改選，上周大同公司董事長王光祥在主持股東會時，即透露將卸下三圓建設董事長職位，全心全力以經營大同、改造大同，並讓大同股東能獲配發股利為重心。

王光祥在上周埋下請辭三圓董座的伏筆之後，今天在三圓股東會並改選之際，果然一如預期，不再續任董座，選舉結果，由「三圓王子」三圓建設總經理王雅麟，正式當選三圓建設董事長。

今天王光祥、王雅麒父子二人，在股東會及改選理事之後，連袂同台，宣示世代交權的決心，並說明日後布局。股東會也通過承認去年財報案，及配發現金股利5元一案。

王光祥表示，會選在此時交棒出去給王雅麟，其實規劃已經很久，王雅麟從美國唸書返台，進入集團工作，迄今已經17年，經歷各個專業領域的琢磨和歷練，已擁有完整的資歷，足以領導三圓建設，走向下一個階段，永續成長。

王光祥也勉勵王雅麟表示，「做人可以輕鬆，但是工作一定要很嚴肅！」期許董事會落實公司治理，培育專業經理人，永續經營。

王雅麟表示，目前三圓手中有台北市大安區「Diamond Towers」台北之星都更案、台北市中正區新隆社區都更案、及剛簽下的新北市新店文山段都更案，為重點大案。

王雅麟表示，「Diamond Towers」台北之星都更案目前已取得使照，正在潛銷中，並進行實品屋裝潢，預計八月才會完成，屆時將進行都更戶及原地主產權過戶，之後才能正式開賣，目前下訂「已經超過二位數！」至少10幾戶，總銷約450億元，每坪開價平均為250萬元，最低200多萬到頂樓特殊戶開出近3字頭不等。

新隆社區全部550戶，則已簽86％，目標今年底前簽約進度到九成。

至於新店文山段都更案，已召開公聽會，預計七月底可能送件。

被問到將來大同資產開發，及三圓建設，二者是不是有進一步的合作空間？王光祥表示，「儘量不要合作！」因為會有關係人的問題，還是要避嫌。