台北喜來登大飯店推出的雙子壽星專案，以高CP值在開放預訂的一周內便火速售罄。為趁勝追擊，粉絲的熱情，台北喜來登大接力再推第二波優惠6月22日至7月22日期間住「巨蟹座壽星專案」，標榜加價499元除可吃到價值3,300元的肋眼牛排、龍蝦義大利麵、煙燻鮭魚沙拉與甜點慶生外，再加碼贈送「法國白中白氣泡酒」乙瓶，換算下來每人每晚只需2,150元起，和好友們住進飯店精心布置的生日客房享受貼心服務，以美食美酒慶祝生日。即日起開放預訂，每日組數有限。

台北喜來登這次專案入住加價499元即可享用超人氣蘋果木燻烤肋眼牛排或可選擇爐烤豬肋排外，還有整尾龍蝦入饌的蒜味龍蝦義大利麵、煙燻鮭魚綜合沙拉、巧克力布朗尼等與特製蛋糕慶祝，再贈送價值千元的法國白中白氣泡酒750ml。翌日與好友們享受Buffet之王豐盛早餐，體驗各式設施與暢看強檔電影，度過最愜意的慶生計畫。每晚4,299元起，專案價格已含15.5％稅金與服務費。

【未滿18歲者禁止飲酒。禁止酒駕】