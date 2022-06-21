中午過後熱對流發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布大雨特報，全台13縣市列警戒範圍。

氣象局指出，今西半部山區及苗栗、台中、南投、屏東、宜蘭等，都有局部大雨發生機率，請民眾注意雷擊、強陣風、溪水暴漲。