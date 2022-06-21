午後變天！雷雨胞天女散花 13縣市大雨特報 13:152022/06/21 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 午後熱對流發展，全台13縣市發大雨特報。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中午過後熱對流發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布大雨特報，全台13縣市列警戒範圍。 氣象局指出，今西半部山區及苗栗、台中、南投、屏東、宜蘭等，都有局部大雨發生機率，請民眾注意雷擊、強陣風、溪水暴漲。 午後雷雨彈來了！新北桃等7縣市大雨 越晚雨越大！梅雨大軍強襲 北北基等9縣市大雨特報 不斷更新》雨區擴大！10縣市豪大雨特報 苗中投大雷雨 #午後 #變天 #雷雨胞 #13縣市 #大雨特報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 再忍一天！下周這2天陽光露臉 梅雨彈再襲時間曝 21:162022/06/11 生活 嚴防紫外線！明雙北高溫恐飆破36度 最熱時段曝 22:112022/06/18 生活 高壓老大哥登場！周末各地高溫飆34度 午後雷雨熱區曝 21:342022/06/17 生活 夏至到！明6縣市亮橙燈高溫飆36度 午後3地有雨 21:432022/06/20 生活 上班注意！對流雨彈開轟 5縣市大雨特報 08:402022/06/16 生活 不斷更新》強對流移入 2縣市大雨特報 10:272022/06/11 生活 把握好天氣！明2地午後防大雨 周三梅雨彈再襲台 22:262022/06/13 生活 一周天氣曝！全台高溫狂飆36度 明午後3地雨神降臨 21:122022/06/19 生活 午後3地雷雨！颱風季暖身 登場時間曝光 07:592022/06/20 生活 「颮線」快速逼近 8縣市迎大雨 劇烈天氣再轟1日 07:402022/06/16 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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