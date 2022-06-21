【全程影音】快篩EUA傳奇3.0！再爆直銷公司改行？ 國民黨團要求：衛福部公布審查過程

快篩爭議延燒，國民黨團今召開記者會揭露，同樣獲得EUA的「白千層有限公司」、「標準生技」，前身是多層次傳銷公司和社區藥局，資本額僅有50萬元，在取得食藥署核發家用快篩試劑EUA之後，華麗轉身成為醫療器材進口商，國民黨團再次請教食藥署，審查核發EUA的標準到底是什麼？要求衛福部公布所有審查過程。

立委李德維指出，「白千層」原本只是資本額50萬元，登記營業項目為多層次傳銷，主要收益是佣金收入的直銷公司，在今年4月29日才剛申請變更登記為醫療器材批發跟零售業，並在5月20日拿到衛福部的EUA後，於5月26日增資到430萬元。換句話說，這家白千層從是拿到EUA以後，才從直銷公司華麗變身為進口家用快篩試劑的醫療相關公司。

李德維指出，在白千層快篩試劑廣告，用的手法就是多層次傳銷，聲稱代理進口的「STANDARD Q COVID-19 Ag Home Test」獲得美國FDA批准，事實上「STANDARD Q COVID-19 Ag Home Test」並未在美國申請EUA，如此大膽虛假的廣告，怎不見衛福部、食藥署出面把關？又該讓國人如何安心？

立委萬美玲指出，白千層公司登記所在位置是藏身民宅，資本額僅50萬元的小傳銷公司，在拿到EUA後才增資到430萬元；另外第二家是「標準生技」，5月11日提出申請，5月20日就拿到EUA，該生技公司藏身傳統市場對面的小藥局，4月29日突然拆下招牌，改成現在的標準生技公司。

萬美玲質疑，一家4月29日才設立的公司，短短不到22天時間，在一週內的工作天取得EUA，而326家申請的公司中不乏知名廠商，只有33家左右拿到EUA，兩家公司資本額這麼小，都是藏身民宅或傳統小藥局，都可以快速取得EUA，食藥署審核過程以什麼為標準？書面審查？還是書面背後的人脈？食藥署始終無法說清楚。

黨團總召曾銘宗強調，國內通過EUA的35家公司裡面，已經發現有重大爭議的已多達8家，國民黨團要譴責衛福部草菅人命，並要求衛福部在兩周內公布所有審查過程與會議紀錄；要求成立調查小組，全面清查有無不法，希望民進黨團拿出良心，大家一起來追查有無不法。