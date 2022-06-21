立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）甫結束訪台行程，立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）又將於明天率領官員及企業代表訪問台灣。對於立國高階官員於一周內再度造訪我國，展現台立堅定友好情誼，以及雙邊加速推進多領域交流合作的高度意願，外交部對此表達誠摯歡迎。

外交部指出，吉爾卓帝斯政務次長一行人在台灣期間，將參加「2022台北國際食品展」開幕式，並為立陶宛館揭幕，另外將出席立國麵粉說明會，以及台立食品廠商媒合會等活動；訪團將拜會行政院農業委員會、衛生福利部及經濟部、參訪我國農業改良場、農業食品相關產業協會及企業等，外交部政務次長曾厚仁並將設宴歡迎。外交部期望藉由訪團來訪提升台立兩國對雙方農業及農產品經銷的了解與興趣，促進雙邊農業交流合作，打造互惠雙贏的緊密夥伴關係。

外交部強調，農業合作是台立雙邊的重點合作領域之一，農委會主委陳吉仲3月曾與立陶宛農業部長納維卡斯（Kęstutis Navickas）進行視訊會談時，雙方曾就農業相關議題廣泛交換意見，並針對立國農產品輸台申請案進行交流，同意建立定期對話機制，共同促進兩國農產品貿易與農業合作。

外交部表示，此次吉爾卓帝斯次長率團來訪，標示台立農業合作對話邁入新的里程，雙方並將針對全球關注的糧食安全、食品安全及氣候變遷等議題，分享經驗與加強鏈結，進一步鞏固雙方以共享價值為基礎的友好夥伴關係。在威權主義擴張對全球自由民主及國際秩序帶來挑戰之際，台灣與立陶宛將堅持團結，致力成為守護民主韌性的全球典範。