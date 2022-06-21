去年起中國大陸以防檢疫為由，陸續暫停我鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧及石斑魚輸入，我方雖已向世界貿易組織(WTO)針對中國大陸提出貿易關切，但我方早已管制大陸830項農產不得進口，相較大陸，台灣違反貿易精神的情況更為嚴重。農委會主委陳吉仲表示，這是具體保護農業的措施，政策方向不會改變。

2002年我國入會WTO，雖對中國大陸農工產品大幅開放輸入，但其中針對農產品830項管制進口；2010年6月29日《海峽兩岸經濟合作架構協議》(ECFA)於重慶簽訂第一次協議，兩岸政策釋出利多，但為避免開放中國大陸農產品造成衝擊，我方繼續管制830項大陸農產品不得進口。

針對中國大陸以防檢疫為由片面暫停我鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧及石斑魚等4項農漁產輸入引起國人不滿，但台灣管制830項中國大陸農產品不得進口多年，台灣不符自由市場經濟的精神更甚對岸。

農委會主委陳吉仲對此回應，兩岸農產貿易有相關的時空背景因素，管制830項農產品是具體保護台灣農業的措施，這個政策方向不會改變，若對岸有任何問題，兩岸有各種聯繫管道，包含WTO也是管道之一，我們很樂意針對830項農產品管制議題，還有從鳳梨到石斑魚等貿易措施來討論，我們的態度是開放的，也不拘任何形式。

陳吉仲指出，農漁畜產品若要永續，國際市場一定要開拓，而透過正常的貿易機制引導才可能永續，當ECFA生效後，石斑魚被放到早收清單，2010年前石斑魚每年全國產量不到1萬多公噸，現在已經超過2萬公噸，某種程度上早收清單誘導農民大量生產，但到後來又以禁藥為由片面暫停輸入，這就不是正常市場機制下的農產貿易。

陳吉仲說，鳳梨已經脫離倚賴單一市場，讓產地價格在今年來到每公斤24元，比去年每公斤22元還高，「鳳梨問題我們解決了，石斑魚、鳳梨釋迦等也會往這方向進行」。